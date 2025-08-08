Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наемник из Британии, подписавший контракт с ВСУ, погиб в первом же бою

Британский наемник Алан Уильямс, подписавший контракт с ВСУ 10 июня, погиб в Харьковской области менее чем через месяц после прибытия на фронт.

Британский наемник Алан Уильямс, подписавший контракт с ВСУ 10 июня, погиб в Харьковской области менее чем через месяц после прибытия на фронт.

По данным The Daily Telegraph, 35-летний уроженец Мерсисайда был убит 2 июля во время первой боевой операции под Липцами, однако его тело до сих пор не найдено, и официально он числится пропавшим без вести.

Уильямс отправился на Украину 7 мая после увольнения с работы. Не имея военного опыта и недавно пройдя лечение из-за психических проблем, он вопреки уговорам жены и 12-летней дочери заключил контракт с украинской армией.

Ранее сообщалось, что украинские военнопленные стали чаще просить политического убежища в РФ.