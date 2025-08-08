Британский наемник Алан Уильямс, подписавший контракт с ВСУ 10 июня, погиб в Харьковской области менее чем через месяц после прибытия на фронт.
По данным The Daily Telegraph, 35-летний уроженец Мерсисайда был убит 2 июля во время первой боевой операции под Липцами, однако его тело до сих пор не найдено, и официально он числится пропавшим без вести.
Уильямс отправился на Украину 7 мая после увольнения с работы. Не имея военного опыта и недавно пройдя лечение из-за психических проблем, он вопреки уговорам жены и 12-летней дочери заключил контракт с украинской армией.
