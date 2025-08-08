Трамп: Азербайджан и Армения подпишут мирное соглашение в США

«Президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного соглашения», — написал Трамп. Он подчеркнул, что США также заключат двусторонние соглашения с Арменией и Азербайджаном, направленные на совместное экономическое развитие.