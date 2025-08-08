Трамп: Азербайджан и Армения подпишут мирное соглашение в США

Трамп заявил, что 8 августа Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение.
Президент США Дональд Трамп объявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подпишут мирное соглашение в ходе визита в Белый дом 8 августа. Об этом глава государства сообщил в своей социальной сети Truth Social.
«Президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного соглашения», — написал Трамп. Он подчеркнул, что США также заключат двусторонние соглашения с Арменией и Азербайджаном, направленные на совместное экономическое развитие.
По словам американского лидера, церемония станет значимым шагом в процессе урегулирования конфликта между двумя странами. Ожидается, что подписание мирного договора откроет новые возможности для экономического взаимодействия региона с США.