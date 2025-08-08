США увеличили до $50 млн размер выплаты за информацию по Мадуро

Во время первого президентского срока Дональда Трампа, в марте 2020 года, США предъявили Мадуро, а также ряду других представителей властей страны обвинения в причастности к наркотерроризму и назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведет к «аресту и/или признанию виновным» венесуэльского президента. Предыдущая администрация США во главе с президентом Джо Байденом не признала результаты президентских выборов 28 июля прошлого года, на которых Мадуро одержал победу, и объявила избранным президентом Венесуэлы его соперника на выборах оппозиционера Эдмундо Гонсалеса. Перед вступлением Мадуро в должность президента Венесуэлы 10 января Байден провел встречу с Гонсалесом, называя его избранным главой государства, а также увеличил награду за информацию, которая привела бы к аресту Мадуро, до $25 млн.