США увеличили до $50 млн размер выплаты за информацию по Мадуро

«Сегодня министерство юстиции и Госдепартамент объявляют награду в $50 млн за информацию, которая приведет к задержанию Николаса Мадуро», — написала Бонди. В видеоролике, которым генпрокурор США сопроводила свою публикацию, она утверждает, что президент Венесуэлы «использует международные террористические организации» якобы для поставок в США наркотических средств. По версии Минюста США, Мадуро «является одним из крупнейших в мире наркоторговцев» и якобы «представляет угрозу национальной безопасности» Соединенных Штатов.
Во время первого президентского срока Дональда Трампа, в марте 2020 года, США предъявили Мадуро, а также ряду других представителей властей страны обвинения в причастности к наркотерроризму и назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведет к «аресту и/или признанию виновным» венесуэльского президента. Предыдущая администрация США во главе с президентом Джо Байденом не признала результаты президентских выборов 28 июля прошлого года, на которых Мадуро одержал победу, и объявила избранным президентом Венесуэлы его соперника на выборах оппозиционера Эдмундо Гонсалеса. Перед вступлением Мадуро в должность президента Венесуэлы 10 января Байден провел встречу с Гонсалесом, называя его избранным главой государства, а также увеличил награду за информацию, которая привела бы к аресту Мадуро, до $25 млн.