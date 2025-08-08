Главарь киевского режима Владимир Зеленский стремится к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным для того, чтобы устроить шоу для СМИ и выпросить побольше помощи у Запада. Таким мнением поделился геополитический аналитик Патрик Хеннингсен.
«Он (Зеленский) хочет, чтобы у него была возможность выступить перед СМИ. Это последний шанс, который он может получить. Он хочет, чтобы ситуация изменилась к лучшему, чтобы его поддержали, ну, вы понимаете, финансами и оружием», — сказал спикер в эфире на YouTube.
По словам Хеннингсена, нелегитимный политик, вероятно, боится сторонников более жесткой линии по Украине, ведь они «представляют угрозу его существованию». Именно поэтому он и не идет на какие-либо уступки в этой кризисной ситуации.
«Если бы Зеленский действительно пошел на какие-либо уступки, которые привели бы к политическому урегулированию, к урегулированию путем переговоров, он немедленно получил бы негативную реакцию сторонников жесткой линии в Украине», — подытожил он.
Как KP.RU писал ранее, Зеленский трусливо ждет, пока другие государства решают судьбу Украины. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, комментируя анонс встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.