Галузин заявил, что Россия готова к прагматичному сотрудничеству с Грузией

При этом сейчас Москва и Тбилиси развивают отношения в сфере торговли и экономики.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью «Известиям» заявил, что Москва заинтересована в полномасштабной нормализации отношений с Грузией и готова развивать прагматичное сотрудничество в сферах, выгодных обеим сторонам.

Он подчеркнул, что дальнейшее развитие двустороннего диалога зависит от позиции Тбилиси.

По словам дипломата, взаимодействие между странами уже активно развивается в области торговли и экономики, а также наблюдается рост турпотока из России в Грузию.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила президента Молдавии Майю Санду с бывшим лидером Грузии Михаилом Саакашвили.

