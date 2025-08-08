Галузин заявил, что Россия готова к прагматичному сотрудничеству с Грузией

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью «Известиям» заявил, что Москва заинтересована в полномасштабной нормализации отношений с Грузией и готова развивать прагматичное сотрудничество в сферах, выгодных обеим сторонам.
Он подчеркнул, что дальнейшее развитие двустороннего диалога зависит от позиции Тбилиси.
По словам дипломата, взаимодействие между странами уже активно развивается в области торговли и экономики, а также наблюдается рост турпотока из России в Грузию.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила президента Молдавии Майю Санду с бывшим лидером Грузии Михаилом Саакашвили.
