Россия настроена на прагматичное сотрудничество с Грузией при взаимной выгоде

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил «Известиям», что Москва сохраняет готовность развивать с Грузией конструктивное и прагматичное сотрудничество в тех сферах, где оно будет выгодно обеим сторонам.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил «Известиям», что Москва сохраняет готовность развивать с Грузией конструктивное и прагматичное сотрудничество в тех сферах, где оно будет выгодно обеим сторонам. По его словам, Россия открыта к двустороннему диалогу и нормализации отношений с Тбилиси, однако многое зависит от позиции грузинской стороны. Об этом пишет ТАСС.

«Мы остаемся на позиции, что готовы продолжать здоровое сотрудничество там, где оно приносит пользу обеим странам, и готовы идти навстречу в процессе двусторонней нормализации. Теперь все зависит от того, каким путем решит идти Тбилиси», — отметил Галузин.

Ранее, в апреле 2025 года, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на Антальском дипломатическом форуме подчеркнул, что страна стремится к мирному развитию отношений с Россией, несмотря на существующие территориальные разногласия.

Ираклий Кобахидзе также рассказал, что ему потребовалось получать визу для посещения одной из стран Европейского союза.

