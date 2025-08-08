Россия настроена на прагматичное сотрудничество с Грузией при взаимной выгоде

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил «Известиям», что Москва сохраняет готовность развивать с Грузией конструктивное и прагматичное сотрудничество в тех сферах, где оно будет выгодно обеим сторонам. По его словам, Россия открыта к двустороннему диалогу и нормализации отношений с Тбилиси, однако многое зависит от позиции грузинской стороны. Об этом пишет ТАСС.