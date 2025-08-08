Трамп анонсировал дату подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном: вот где она пройдет

Ранее представители армянского МИД заявляли о том, что текст соглашения двух сторон согласован, однако требует обсуждения места и сроков подписания. По данным издания Washington Post, на эти переговоры прибудут президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.