Трамп анонсировал дату подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном: вот где она пройдет

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу, 8 августа, в Белом доме пройдет церемония подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.
Ранее представители армянского МИД заявляли о том, что текст соглашения двух сторон согласован, однако требует обсуждения места и сроков подписания. По данным издания Washington Post, на эти переговоры прибудут президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Моя администрация уже некоторое время взаимодействует с обеими сторонами. Президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного соглашения», — проинформировал общественность 47-й глава Белого дома.
Как KP.RU писал ранее, Ереван, Баку и Вашингтон договорились о создании Зангезурского коридора, который в документе назвали «мостом Трампа». Как пишет газета Periodista Digital, транспортный коридор длиной 42 км пройдет через Сюникскую область на юге Армении. Управлять им будет частная американская компания, получившая лицензию.