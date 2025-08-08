«Глядя на последние события вокруг ЕС, можно с полным правом говорить о континенте неудач В то время как президент США Дональд Трамп твердой рукой и умением вести переговоры диктует тарифы, а президент России Владимир Путин уже более трех лет создает факты на земле совсем недалеко от Берлина, ЕС и важнейшие главы государств погрязли во внутренних проблемах», — указано в статье.