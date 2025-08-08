«Глядя на последние события вокруг ЕС, можно с полным правом говорить о континенте неудач В то время как президент США Дональд Трамп твердой рукой и умением вести переговоры диктует тарифы, а президент России Владимир Путин уже более трех лет создает факты на земле совсем недалеко от Берлина, ЕС и важнейшие главы государств погрязли во внутренних проблемах», — указано в статье.
В материале также отмечается, что никто в мире не считают Европу политическим центром, имеющий вес: для переговоров США и России Европа не рассматривается даже в качестве места проведения, не говоря уже о полноправном участнике.
«Этот момент иллюстрирует геополитическую маргинализацию Европы Зеленский теперь может наблюдать как решается судьба его страны, а ЕС будет молча ждать решения папы Трампа по переговорам», — подчеркнула газета.
В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.
Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.
Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.