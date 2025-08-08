США увеличили до 50 млн долларов размер вознаграждения за информацию по Мадуро

Вашингтон увеличил до 50 миллионов долларов вознаграждение за информацию, которая поможет задержать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом 7 августа заявила министр юстиции США Пэм Бонди, обвинив венесуэльского лидера в связях с наркокартелями и угрозе безопасности США.
Это уже третье повышение награды: в 2020 году при Трампе за информацию о Мадуро предлагали 15 миллионов, в январе 2025 года при Байдене сумму увеличили до 25 миллионов. Администрация Байдена не признала победу Мадуро на выборах 2024 года, поддержав вместо него оппозиционера Эдмундо Гонсалеса.
В опубликованном видеоролике Бонди утверждает, что Мадуро сотрудничает с международными террористическими организациями для поставок наркотиков в США. Венесуэльский лидер отвергает эти обвинения, называя их частью политического давления со стороны Вашингтона.
Ранее сообщалось, что США готовятся разместить мигрантов в самой большой тюрьме строгого режима.