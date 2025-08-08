Ричмонд
США увеличили до 50 млн долларов размер вознаграждения за информацию по Мадуро

Вашингтон увеличил до 50 миллионов долларов вознаграждение за информацию, которая поможет задержать президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Вашингтон увеличил до 50 миллионов долларов вознаграждение за информацию, которая поможет задержать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом 7 августа заявила министр юстиции США Пэм Бонди, обвинив венесуэльского лидера в связях с наркокартелями и угрозе безопасности США.

Это уже третье повышение награды: в 2020 году при Трампе за информацию о Мадуро предлагали 15 миллионов, в январе 2025 года при Байдене сумму увеличили до 25 миллионов. Администрация Байдена не признала победу Мадуро на выборах 2024 года, поддержав вместо него оппозиционера Эдмундо Гонсалеса.

В опубликованном видеоролике Бонди утверждает, что Мадуро сотрудничает с международными террористическими организациями для поставок наркотиков в США. Венесуэльский лидер отвергает эти обвинения, называя их частью политического давления со стороны Вашингтона.

Ранее сообщалось, что США готовятся разместить мигрантов в самой большой тюрьме строгого режима.