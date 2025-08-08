Трамп заявил, что Пашинян и Алиев подпишут мирное соглашение в Вашингтоне

Как сообщал Life.ru, 8 августа в Вашингтоне пройдет встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Никола Пашиняном. Модератором встречи станет Дональд Трамп. Эксперты отметили, что для Алиева это станет «звёздным часом», так как он рассчитывает на контроль над Зангезурским коридором.