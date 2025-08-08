Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия стала единственной страной, которая своевременно и адекватно отреагировала на агрессивные действия Грузии в отношении Южной Осетии в 2008 году.
В своем комментарии по случаю годовщины событий на Кавказе она отметила, что в условиях, когда международное сообщество избегало вмешательства и попыток остановить агрессора, Москва предприняла необходимые меры. В частности, Россия провела операцию по принуждению Грузии к миру и впоследствии признала независимость Южной Осетии и Абхазии.
Захарова напомнила, что вооруженное нападение на Южную Осетию нарушало все существующие международные договоренности. По ее словам, ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинский режим под руководством Михаила Саакашвили нарушил договоренности о мирном урегулировании конфликта и начал вооруженное наступление на территорию Южной Осетии. В этот же период был предпринят штурм позиций российских миротворцев, находившихся там по мандату международных сил.
Преднамеренность грузинской агрессии подтверждается многочисленными свидетельствами и официальными документами. В частности, в докладе Международной комиссии по расследованию причин конфликта на Кавказе, действовавшей под эгидой Европейского союза и возглавляемой швейцарским дипломатом Хайди Тальявини, было подтверждено, что действия Грузии привели к многочисленным жертвам среди мирных жителей Южной Осетии и российских граждан. Захарова подчеркнула важность признания ответственности Грузии за эти события.
Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва настроена на восстановление дипломатических отношений с Тбилиси. Он отметил, что для партнёрства обеих стран существует очень много возможностей.