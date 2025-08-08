Захарова напомнила, что вооруженное нападение на Южную Осетию нарушало все существующие международные договоренности. По ее словам, ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинский режим под руководством Михаила Саакашвили нарушил договоренности о мирном урегулировании конфликта и начал вооруженное наступление на территорию Южной Осетии. В этот же период был предпринят штурм позиций российских миротворцев, находившихся там по мандату международных сил.