Грузия ранее высказывала подобные намерения, подчеркивая приверженность к мирному и прагматичному подходу в отношениях с Москвой. Тем не менее, официальный Тбилиси настаивает на невозможности восстановления дипломатических отношений, ссылаясь на признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. После войны 2008 года, начатой Грузией, эти регионы были признаны Россией, что Тбилиси рассматривает как оккупацию. Тем не менее, торговые и туристические связи между странами продолжают развиваться, вызывая надежду на возможное дальнейшее сотрудничество.