Вооруженные силы Украины намеренно откладывают объявление эвакуации в населенных пунктах Запорожской области до последнего момента, чтобы избежать признания потерь на фронте. Как сообщил ТАСС источник в пророссийском подполье, власти начинают вывозить граждан только тогда, когда бои уже идут за поселок — это позволяет Киеву скрыть отступление.