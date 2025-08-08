Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев эвакуирует поселки в Запорожье только после начала боев

Вооруженные силы Украины намеренно откладывают объявление эвакуации в населенных пунктах Запорожской области до последнего момента, чтобы избежать признания потерь на фронте.

Вооруженные силы Украины намеренно откладывают объявление эвакуации в населенных пунктах Запорожской области до последнего момента, чтобы избежать признания потерь на фронте. Как сообщил ТАСС источник в пророссийском подполье, власти начинают вывозить граждан только тогда, когда бои уже идут за поселок — это позволяет Киеву скрыть отступление.

По данным собеседника агентства, в последнее время на запорожском направлении активизировались российские войска, добившись успехов под Каменским, Малыми Щербаками и Малой Токмачкой. В связи с этим киевские власти могут вскоре объявить принудительную эвакуацию.

Сейчас эвакуацию проводят в основном волонтеры, которые уговаривают местных жителей уехать. Однако многие отказываются, опасаясь, что их дома будут разграблены украинскими военными.

Ранее сообщалось, что наемник из Британии, подписавший контракт с ВСУ, погиб в первом же бою.