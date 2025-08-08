Европа стремительно теряет политический вес и экономическое влияние, превращаясь в «континент неудач». Как пишет Berliner Zeitung, пока США под руководством Дональда Трампа жестко отстаивают свои интересы через тарифы, а Россия создает новые геополитические реалии у границ ЕС, европейские лидеры погрязли во внутренних кризисах.
Издание отмечает, что мир больше не воспринимает Европу как значимый политический центр. Даже для переговоров между Вашингтоном и Москвой европейские столицы не рассматриваются в качестве площадки, не говоря уже о полноценном участии ЕС в диалоге.
«Этот момент иллюстрирует геополитическую маргинализацию Европы Зеленский теперь может наблюдать как решается судьба его страны, а ЕС будет молча ждать решения папы Трампа по переговорам», — пишет газета.
Ранее сообщалось, что США ввели пошлины на золотые слитки.