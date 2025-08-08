На Украине назвали возможные переговоры Путина и Трампа поражением Зеленского

Политолог Олег Соскин, ранее занимавший должность советника при Леониде Кучме, заявил, что планируемые переговоры между президентами России и США нанесут серьёзный удар по позициям Владимира Зеленского. По его мнению, готовность Владимира Путина и Дональда Трампа к диалогу свидетельствует о кардинальном изменении расклада сил вокруг украинского вопроса.