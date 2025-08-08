Политолог Олег Соскин, ранее занимавший должность советника при Леониде Кучме, заявил, что планируемые переговоры между президентами России и США нанесут серьёзный удар по позициям Владимира Зеленского. По его мнению, готовность Владимира Путина и Дональда Трампа к диалогу свидетельствует о кардинальном изменении расклада сил вокруг украинского вопроса.
«Ситуация становится чрезвычайно острой, особенно по мере обрастания деталями. Если сейчас появится число, реальное число и место встречи, для Зеленского это будет колоссальный проигрыш», — заявил он.
Соскин подчеркнул, что украинский лидер демонстрирует полное отсутствие дипломатической гибкости, руководствуясь исключительно краткосрочными выгодами. Политолог также отметил смену общественных настроений на Украине, где, по его словам, население устало от войны и разочаровалось в перспективах вступления в НАТО.
Ранее сообщалось, что Европа теряет вес пока США и Россия диктуют правила.