CNN назвал пять сценариев завершения конфликта после встречи Путина и Трампа

Четвертый сценарий приведет к катастрофе для Украины и Североатлантического альянса, так как Штаты прекратят военную помощь, а страны-союзницы в Евросоюзе не справятся с ее объемами. Тогда российские войска выйдут на оперативный простор в Днепропетровской и Запорожской областях, после чего ВСУ ждет полный разгром.