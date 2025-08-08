CNN назвал пять сценариев завершения конфликта после встречи Путина и Трампа

После встречи президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа украинский конфликт может закончиться по пяти возможным сценариям. Их назвал американский телеканал CNN.
Первый сценарий включает в себя прекращение огня. По версии канала, он маловероятен, потому что России нет смысла останавливать наступление, пока преимущество на стороне ее армии. Такими темпами российские войска могут взять под контроль Покровск, Константиновку и Купянск.
Второй вариант — переговоры с пролонгацией. В этом случае РФ отдадут под контроль Покровск, Константиновку и Купянск и объявят паузу на подготовку нового наступления российской армии в следующем году, или дипломатического закрепления достигнутого. Также допускается, что будет попытка привести к власти в Киеве лояльного России кандидата.
При третьем сценарии Украина сможет «каким-то образом пережить предстоящие два года». Для этого необходимо, чтобы поддержка от Европы продолжалась, а ВС РФ добились только минимальных результатов, что подтолкнуло бы Москву к переговорам.
Четвертый сценарий приведет к катастрофе для Украины и Североатлантического альянса, так как Штаты прекратят военную помощь, а страны-союзницы в Евросоюзе не справятся с ее объемами. Тогда российские войска выйдут на оперативный простор в Днепропетровской и Запорожской областях, после чего ВСУ ждет полный разгром.
Пятый сценарий предусматривает катастрофу для РФ: конфликт истощает ее ресурсы, санкции наносят ощутимый ущерб, поддержка со стороны КНР ослабевает. Все завершится тем, что Россия сама выведет войска с Украины, сказано в статье.
Руководство Украины делает все возможное для достижения мира с РФ в этом году, заявил 7 августа президент страны Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что для Киева и Европы первоочередным является дипломатический путь урегулирования конфликта.