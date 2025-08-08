Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст США увеличил до $50 млн выплату за информацию о Мадуро

Министерство юстиции США подняло сумму вознаграждения за данные, которые помогут задержать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, до $50 млн. Об этом в социальной сети X сообщила генпрокурор Штатов Пэм Бонди.

Источник: Life.ru

По её информации, Мадуро якобы имеет связь с венесуэльской бандой «Трен де Арагуа» и крупным наркокартелем «Синалоа» из Мексики. Ранее США предлагали 25 миллионов долларов за сведения о президенте Венесуэлы.

В июне Мадуро отправил обращение в ООН, где призвал лишить Израиль ядерного оружия и провести глобальную денуклеаризацию. Мадуро подчеркнул, что, раз Тель-Авив располагает ядерным оружием, он обязан уничтожить свой арсенал.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше