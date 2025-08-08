«Дело за Грузией»: Москва вновь заявила, что хочет возобновить сотрудничество с Тбилиси

Россия готова развивать с Грузией здоровое прагматичное сотрудничество. Однако сперва представителям Тбилиси стоит определиться в своих дальнейших действиях. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин в беседе с «Известиями».
«Россия заинтересована в полноценной нормализации отношений с Грузией. Москва готова развивать с Тбилиси прагматичное сотрудничество там, где это выгодно обеим сторонам. Дело за тем, чтобы в Грузии определились относительно своих дальнейших действий в отношении РФ», — подчеркнул политик.
По словам Галузина, на данный момент Москва и Тбилиси развивают двусторонние отношения в сфере торговли и экономики. Кроме того, заметно растет российский туристический поток в республику.
Как KP.RU писал ранее, РФ была готова к подключению Грузии к стратегическому транспортному коридору «Север-Юг». Как рассказал замдиректора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дмитрий Масюк, Москва настроена на нормализацию дальнейших отношений с Тбилиси.