Израиль предупредил Великобританию о последствиях признания Палестины

Израиль может полностью прекратить сотрудничество с Великобританией в сфере обороны и безопасности в случае официального признания Лондоном Палестинского государства.

Израиль может полностью прекратить сотрудничество с Великобританией в сфере обороны и безопасности в случае официального признания Лондоном Палестинского государства. Как сообщает The Times со ссылкой на дипломатические источники, правительство Биньямина Нетаньяху рассматривает такой шаг как возможный ответ на действия британских властей.

По информации издания, израильские власти предупредили Великобританию о серьёзных последствиях такого решения. Источники подчеркивают, что за последние годы Израиль предоставлял Лондону критически важные разведданные, включая информацию, позволившую предотвратить теракт против израильского посольства в Великобритании, планировавшийся иранскими группировками.

Кроме того, британские вооружённые силы активно используют израильские беспилотники и другое оборонное оборудование, которое неоднократно доказывало свою эффективность в операциях в Ираке и Афганистане. Разрыв сотрудничества может существенно ослабить позиции Великобритании в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что Израиль обвинили в невыполнении обязательств поставок гумпомощи в Сектор Газа.

