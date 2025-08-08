Украина и Польша хотят сорвать учения «Запад-2025», сообщил источник

По данным источника, в рамках антибелорусских акций, запланированных на 9—10 августа , в Варшаве ожидается проведение конференции «Новая Беларусь», а также марша по центральным улицам города. На закрытую часть конференции, по его словам, приглашены представители ряда зарубежных спецслужб, включая украинские СБУ и ГУР, а также польскую Службу военной разведки, Агентство разведки и других структур.