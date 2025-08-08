Украина и Польша хотят сорвать учения «Запад-2025», сообщил источник

По данным источника, в рамках антибелорусских акций, запланированных на
«Будут рассматриваться возможные сценарии проведения провокационных мероприятий “под чужим флагом” на территории Республики Беларусь. Цель — срыв совместных стратегических учений “Запад-25”, тем самым подорвав доверие между Минском и Москвой, а вместе с тем создать прецедент для втягивания Республики в военный конфликт», — сказал собеседник агентства.
Отдельно планируется проработка кампаний, направленных на сбор информации через оппозиционные СМИ о перемещении российских войск, включая их количественный и качественный состав, на территорию Белоруссии в рамках совместных стратегических учений, добавил он.
Ранее РИА Новости сообщало, что на этой встрече будет также обсуждаться, как помешать размещению в Белоруссии ракетного комплекса «Орешник».
В конце июля начальник генштаба вооруженных сил — первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщал, что в сценарии предстоящих в сентябре совместных стратегических учений ВС РФ и Белоруссии «Запад-2025» нет вопросов наступательной тематики, учения имеют исключительно оборонительные эпизоды.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений «Запад-2025» и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений «Запад-2025» предполагает сокращение численности участников почти вдвое.