Алиев и спецпосланник Трампа обсудили отношения Еревана и Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и специальный посланник президента США Стив Уиткофф обсудили вопросы налаживания мира и восстановления добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном. В рамках своего визита в США лидер Азербайджана встретился с Уиткоффом, встреча прошла в Вашингтоне.
В ходе переговоров было подчеркнуто, что визит Алиева по приглашению президента США Дональда Трампа создает отличную возможность для обсуждения двусторонних связей и региональных проблем. Особое внимание уделялось перспективам стратегического сотрудничества между Азербайджаном и США, а также вопросам процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном и мирной повестке в регионе.
Кроме того, Трамп заявил, что 8 августа в Белом доме состоится подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Он разместил соответствующую информацию 7 августа в социальной сети Truth Social.
19 июля Ильхам Алиев сообщил о высокой вероятности заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку. По его словам, текст документа может быть предварительно парафирован.