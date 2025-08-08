Ричмонд
В Харькове и Одессе зафиксированы мощные взрывы в ночное время

Ночью в Харькове и Одессе прогремели серии взрывов, о которых сообщили главы городов через свои телеграм-каналы.

В Одессе воздушная тревога была объявлена в 2:16, после чего местным жителям рекомендовали оставаться в укрытиях. Уже в 2:21 мэр сообщил о произошедших взрывах, а через несколько минут призвал к повышенной бдительности жителей Пересыпского района и центральных кварталов города. Позже внимание к безопасности обратили и жители Хаджибейского района. Отбой тревоги был объявлен в 2:46.

В Харькове взрывы прозвучали поздним вечером — в 23:55, а через шесть минут мэр города сообщил о пожаре в Салтовском районе.

Ранее в ночь на 6 июля подобные взрывы были зафиксированы также в Днепре, Павлограде и Кривом Роге. Министерство обороны России заявляет, что удары наносятся исключительно по военным объектам и инфраструктуре, связанной с обороной Украины.