В Харькове и Одессе зафиксированы мощные взрывы в ночное время

В Одессе воздушная тревога была объявлена в 2:16, после чего местным жителям рекомендовали оставаться в укрытиях. Уже в 2:21 мэр сообщил о произошедших взрывах, а через несколько минут призвал к повышенной бдительности жителей Пересыпского района и центральных кварталов города. Позже внимание к безопасности обратили и жители Хаджибейского района. Отбой тревоги был объявлен в 2:46.