Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении боевых действий

Представитель Камбоджи сообщил также, что были достигнуты соглашения о создании регионального механизма мониторинга, восстановлении взаимного доверия и обращении с пленными солдатами в соответствии с международным гуманитарным правом. Тайская сторона заявила, что соглашение включает пункты о создании двустороннего механизма для решения вопросов, а также о допуске стран, входящих в АСЕАН, для наблюдения за соблюдением договоренности о прекращении огня.