Axios узнал о решении Израиля оккупировать Газу

Израиль на заседании кабинета министров по безопасности принял решение об оккупации города Газа, сообщает источник Axios.
Портал отмечает, что план был одобрен после примерно 10-часовых консультаций. Такое развитие событий может стать первым шагом к полной оккупации сектора Газа. Ожидается, что операция в одноименном городе приведет к перемещению 1 млн мирных жителей и займет несколько месяцев.
По данным The Washington Post, часть высокопоставленных военных выступали против этого сценария. Ynet уточняет, что среди них был начальник Генштаба Эяль Замир.
Ynet также сообщает, что участники заседания одобрили решение об оккупации. При этом в официальных документах речь идет о «контроле», а не оккупации, но подразумевается именно она, уточнил источник портала.
Решение по Газе было подтверждено и официальным заявлением. «ЦАХАЛ подготовится к установлению контроля над городом Газа, одновременно обеспечивая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий», — приводит его советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.
Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не собирается аннексировать сектор Газа после окончания конфликта с ХАМАС и хочет передать контроль над регионом временному органу управления, об этом он сказал порталу News18.
Политик подчеркнул, что Израиль намерен добиться уничтожения ХАМАС и возвращения заложников (в руках группировки осталось около 50 человек, примерно 20 считаются живыми). В секторе Газа, указал он, после завершения войны будет создан «периметр безопасности», чтобы регион не представлял угрозу Израилю.
Беседуя с Fox News, Нетаньяху также сказал, что Израиль не намерен управлять сектором Газа и хочет передать его под власть «арабских сил».
В заявлении о Газе уточняется, что Израиль хочет передать управлением сектором силами, не связанным ни с ХАМАС, ни с Палестинской национальной администрацией (контролирует Западный берег реки Иордан) и будет следить за безопасностью в секторе Газа.
Axios со ссылкой на источники сообщал, что президент США Дональд Трамп не возражает против расширения операции Израиля в секторе.
Обсуждение дальнейшей стратегии Израиля идет на фоне зашедших в тупик мирных переговоров. Израиль считает, что ХАМАС не показывает желания идти на перемирие, ХАМАС требует улучшения гуманитарной ситуации.