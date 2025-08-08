Ричмонд
WSJ: Путин и Трамп говорили по телефону «по-дружески»

Телефонные разговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа проходили в дружественной атмосфере. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

По словам собеседников издания, во время этих бесед Дональд Трамп часто говорил о своей цели восстановить отношения между США и Россией за счет усиления экономического сотрудничества. Издание отмечает, что руководители также обменивались множеством посланий через посредников.

С начала 2025 года Владимир Путин и Дональд Трамп провели шесть телефонных разговоров. 7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече президентов двух стран в ближайшие дни.

