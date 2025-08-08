Ричмонд
Эксперт Семенов назвал запасную площадку для переговоров Путина и Трампа

Страны Ближнего Востока не ангажированы, имеют хорошие отношения и с РФ, и с США, отметил востоковед.

Источник: Аргументы и факты

Подходящим местом для проведения переговоров главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, кроме Объединенных Арабских Эмиратов, также является Саудовская Аравия, сказал в беседе с aif.ru востоковед Кирилл Семенов.

Ранее Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом.

«Думаю, Саудовская Аравия тоже является вполне комфортным местом для проведения такого рода переговоров. Тем более что в этой стране российская и американская делегации уже проводили встречи», — отметил эксперт.

«Страны Ближнего Востока, исламского мира не ангажированы в поддержку киевского режима, имеют хорошие отношения как с Россией, так и с Соединенными Штатами», — пояснил Семенов.

Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил возможность встречи лидеров России и США. По его словам, следующая неделя обозначена как ориентир для ее проведения.

