Эксперт Семенов назвал запасную площадку для переговоров Путина и Трампа

Подходящим местом для проведения переговоров главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, кроме Объединенных Арабских Эмиратов, также является Саудовская Аравия, сказал в беседе с aif.ru востоковед Кирилл Семенов.
Ранее Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом.
«Думаю, Саудовская Аравия тоже является вполне комфортным местом для проведения такого рода переговоров. Тем более что в этой стране российская и американская делегации уже проводили встречи», — отметил эксперт.
«Страны Ближнего Востока, исламского мира не ангажированы в поддержку киевского режима, имеют хорошие отношения как с Россией, так и с Соединенными Штатами», — пояснил Семенов.
Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил возможность встречи лидеров России и США. По его словам, следующая неделя обозначена как ориентир для ее проведения.