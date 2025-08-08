Ричмонд
+22°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ раскрыли характер телефонных разговор Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддерживают регулярные контакты в дружественной атмосфере.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддерживают регулярные контакты в дружественной атмосфере. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники, с начала 2025 года лидеры уже шесть раз общались по телефону.

По данным издания, Трамп неоднократно подчёркивал стремление восстановить российско-американские отношения через экономическое сотрудничество. Помимо телефонных переговоров, стороны активно обмениваются посланиями через дипломатических посредников.

Намерение организовать личную встречу с Путиным Трамп публично озвучил уже на следующий день после своей инаугурации в январе 2025 года.

Ранее сообщалось, что Трамп ответил на вопрос о новых санкциях против РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше