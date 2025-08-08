Ричмонд
В США раскрыли, в какой атмосфере поговорили Путин и Трамп

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели телефонные разговоры в дружественной атмосфере. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник администрации США.

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели телефонные разговоры в дружественной атмосфере. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник администрации США.

«Их разговоры, по словам высокопоставленного чиновника администрации, были типично дружескими», — сообщил источник. Его слова приводит The Wall Street Journal. Отмечается, что лидер Штатов часто говорит о цели «оживления» американско-российских отношений стран, в частности, экономического сотрудничества.

Ранее, 3 июля, президенты России и США провели шестой с начала года телефонный разговор, который, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, отличался прагматичным и деловым характером. Тогда стороны обсудили вопросы урегулирования на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и экономическое сотрудничество, при этом Владимир Путин подчеркнул неизменность позиций Москвы по украинскому вопросу.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
