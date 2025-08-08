В США раскрыли, в какой атмосфере поговорили Путин и Трамп

Ранее, 3 июля, президенты России и США провели шестой с начала года телефонный разговор, который, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, отличался прагматичным и деловым характером. Тогда стороны обсудили вопросы урегулирования на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и экономическое сотрудничество, при этом Владимир Путин подчеркнул неизменность позиций Москвы по украинскому вопросу.