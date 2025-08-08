Скачко назвал страну, куда готов бежать Зеленский из-за Путина и Трампа

На фоне готовящейся встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа глава киевского режима Владимир Зеленский вероятно намеревается отбыть из Украины навсегда. Таким мнением с aif.ru поделился политолог Владимир Скачко.
Как отметил эксперт, последние политические события, произошедшие на небольшом отрезке времени, выводят Зеленского к тому, что ему пора пристраиваться где-нибудь за пределами страны.
«Очень все похоже на то, что он готовится отбыть на Запад, и с этой целью уже “купил билет” в один конец», — сказал Скачко.
Возможно, именно поэтому, предположил эксперт, Зеленский снял с продажи особняк в Италии: чтобы оставить побольше мест, где можно остановиться.
«Хотя таким образом глава киевского режима может просто перетасовывать свое имущество, ведь ему надо заметать следы: что-то продать, что-то купить новое», — предположил Скачко.
При этом политолог, отвечая на вопрос aif.ru, усомнился, что Зеленский сбежит в Италию, так как эта страна для таких персонажей является ненадежной.
«Вероятнее всего, Зеленский отправится в Великобританию. У него там особняк на порядок больше, чем в Италии. К тому же Британия 200 лет как не выдает никого, русофобам там комфортно», — подытожил Скачко.
Ранее политолог отметил, что состоявшиеся переговоры при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москве и планирующаяся встреча Трампа и Путина являются, по сути, приговором для Зеленского.
Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил возможность встречи лидеров России и США. По его словам, следующая неделя обозначена как ориентир для ее проведения.
Как сообщалось, Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты одним из подходящих мест для переговоров с Трампом.