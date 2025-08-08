Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что начало процесса делимитации и последующей демаркации границ между Грузией, Абхазией и Южной Осетией станет важным шагом для стабилизации ситуации в приграничных регионах этих территорий.
Она подчеркнула, что одной из первоочередных задач переговорного процесса является заключение юридически обязательного соглашения, запрещающего Грузии применение силы против Абхазии и Южной Осетии. Такой документ станет не только гарантией предотвращения повторения трагических событий августа 2008 года, но и отправной точкой для нормализации отношений между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом.
Захарова отметила, что Россия, как ближайший сосед этих регионов, готова активно способствовать реализации данных инициатив. Она также напомнила о ключевой роли РФ в урегулировании конфликта, отметив, что в момент, когда международное сообщество отказалось от попыток остановить агрессию, Россия стала единственной страной, которая дала своевременный и адекватный ответ, сначала проведя операцию по принуждению Грузии к миру, а затем признав Южную Осетию и Абхазию как суверенные государства.
По её словам, одним из важных итогов отражения вооружённой агрессии стало создание Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ). Главной задачей этого переговорного формата является обеспечение надежной безопасности Абхазии и Южной Осетии через поддержание прямого диалога с грузинской стороной.
Захарова подчеркнула, что благодаря МДЗ и связанным с ним механизмам взаимодействия удалось сохранить относительное спокойствие в приграничных районах и минимизировать риски обострения конфликта. Она выразила надежду на дальнейший прогресс в переговорах, учитывая последние публичные признания грузинских властей относительно агрессии экс-президента Михаила Саакашвили и заявлений о необходимости примирения с абхазами и югоосетинами. Важно, чтобы эти заявления стали основой для формирования конструктивного подхода Тбилиси в отношениях с Сухумом и Цхинвалом и воплотились в конкретные действия.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия стала единственной страной, которая своевременно и адекватно отреагировала на агрессивные действия Грузии в отношении Южной Осетии в 2008 году.