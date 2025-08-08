МИД России: делимитация границ усилит стабильность в Закавказье

Захарова отметила, что Россия, как ближайший сосед этих регионов, готова активно способствовать реализации данных инициатив. Она также напомнила о ключевой роли РФ в урегулировании конфликта, отметив, что в момент, когда международное сообщество отказалось от попыток остановить агрессию, Россия стала единственной страной, которая дала своевременный и адекватный ответ, сначала проведя операцию по принуждению Грузии к миру, а затем признав Южную Осетию и Абхазию как суверенные государства.