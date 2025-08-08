Военкор Гавриш: бойцы РФ загоняют ВСУ в кольцо у Константиновки

Военкор Алексей Гавриш рассказал aif.ru, как российские войска выжимают ВСУ из Константиновки в ДНР.
«Если посмотреть на тактику и стратегию наших войск в последнее время, то можно предположить, что вряд ли ВС РФ пойдут в лобовой штурм. Сейчас наши войска стараются максимально беречь личный состав. Поэтому при освобождении городов используется тактика взятия населенных пунктов в кольцо. То есть обрезается логистика противника, чтобы он не мог проводить ротацию, подвозить боеприпасы, увозить раненых. Только потом находятся слабые места и производится штурм. Так действуют и в случае с Константиновкой», — рассказал Гавриш.
Военкор отметил, что на сегодняшний день российские войска уже наносят удары по расположениям и местам дислокации противника непосредственно и в Константиновке.
«По объектам ВСУ работает авиация, артиллерия, сейчас противнику находится в городе стало уже опасно», — подытожил Гавриш.
Ранее Гавриш сообщил, что боевики ВСУ попали в «котёл» у Клебан-Быкского водохранилища на констаниновском направлении в ДНР.
Также стало известно, что российские артиллеристы-десантники не дают артиллерии ВСУ возможности закрепиться возле Константиновки после отхода из-под Часова Яра.