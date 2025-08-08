Ричмонд
США увеличили до $50 млн размер выплаты за информацию для ареста Мадуро

Мадуро обвиняется в сотрудничестве с «международными террористическими организациями».

Источник: Аргументы и факты

Министерство юстиции США увеличило вознаграждение за информацию, которая поможет задержать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, до 50 миллионов долларов. Об этом в социальной сети X* сообщила генеральный прокурор Пэм Бонди.

«Министерство юстиции и Госдепартамент объявляют награду в $50 млн за информацию, которая приведет к задержанию Николаса Мадуро», — написала она.

По версии американских правоохранительных органов, Мадуро обвиняется в сотрудничестве с «международными террористическими организациями» и участии в наркоторговле. Вашингтон считает его «угрозой национальной безопасности».

Ранее президент США Дональд Трамп охарактеризовал Венесуэлу как враждебное государство и выразил намерение прекратить закупки нефти у этой страны американскими компаниями.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

