Губернатор Челябинской области поручил чиновникам перейти на мессенджер MAX

Губернатор Челябинской области поручил чиновникам перейти на мессенджер MAX, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На совещании с членами южноуральского правительства и главами муниципалитетов руководитель Минцифры Игорь Фетисов рассказал о кибератаках на госорганы и отметил важность перехода на национальный мессенджер МАХ для безопасного общения.

Алексей Текслер, как сообщает его пресс-служба, «акцентировал внимание на необходимости скорейшего перехода сотрудников на использование нового национального мессенджера МАХ, который обеспечит высокий уровень безопасности коммуникаций и защиту данных при общении граждан с государством».

Глава Минобрнауки Виталий Литке добавил о цифровой экосистеме образования Челябинской области. «Уже сегодня в распоряжении педагогов есть библиотека цифрового образовательного контента, цифровые помощники, инструменты учебного планирования и контроля знаний. С 1 сентября произойдет переход на единый национальный мессенджер MAX», — сказал спикер.

В марте компания VK запустила бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.

В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе MAX, — ею станет «дочка» VK «Коммуникационная платформа».