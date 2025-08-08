Ричмонд
Израиль утвердил план по взятию под контроль всей Газы

Военно-политический кабинет Израиля одобрил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о введении временного контроля над сектором Газа.

Военно-политический кабинет Израиля одобрил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о введении временного контроля над сектором Газа. Как сообщил журналист Axios Барак Равид, это решение направлено на создание буферной зоны безопасности, а не на постоянную оккупацию территории.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль планирует установить военный контроль над Газой для обеспечения безопасности, после чего передаст управление новому гражданскому правительству. Премьер подчеркнул, что речь не идёт о долгосрочной оккупации, а лишь о временных мерах для предотвращения угроз.

Читайте также: Израиль предупредил Великобританию о последствиях признания Палестины.

