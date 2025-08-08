Axios: правительство Израиля утвердило решение Нетаньяху по Газе

Военно-политический совет Израиля одобрил решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о полном оккупации города Газа, сообщил журналист портала Axios Барак Равид в своем аккаунте в соцсети X*.
По его словам, израильский чиновник подтвердил, что данное предложение было поддержано высшим руководством страны.
В четверг Нетаньяху заявил о своих планах установить контроль над всей территорией сектора Газа. Целью этого шага он назвал обеспечение надежного периметра безопасности, а также подготовку к передаче региона под управление нового гражданского правительства. Он подчеркнул, что Израиль не собирается удерживать постоянное присутствие в секторе.
Премьер-министр отметил, что основная задача — создать условия для стабильности и безопасности, а не удерживать сектор Газа как территорию под израильским контролем. По его словам, после установления контроля Израиль планирует передать управление районом новому гражданскому руководству, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность региона.
Ранее сообщалось, что израильские власти готовятся «одобрить планы перехода» к полной оккупации сектора Газа. Против этого решения выступает армейское руководство Израиля, в частности, речь идёт о начальнике Генштаба.
