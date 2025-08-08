Axios: правительство Израиля утвердило решение Нетаньяху по Газе

В четверг Нетаньяху заявил о своих планах установить контроль над всей территорией сектора Газа. Целью этого шага он назвал обеспечение надежного периметра безопасности, а также подготовку к передаче региона под управление нового гражданского правительства. Он подчеркнул, что Израиль не собирается удерживать постоянное присутствие в секторе.