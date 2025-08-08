Индийские НПЗ пропустят предстоящий сезон закупок нефти из РФ: всему виной пошлины США

Предстоящий цикл закупок российской нефти пропустят государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии и все из-за введения Соединенными Штатами Америки (США) 25% пошлин на индийский импорт. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь при этом на собственные источники.
«Компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum планируют пропустить разовые закупки (российской) нефти в предстоящем цикле до получения четких указаний правительства», — отмечается в материале иностранного агентства.
В новости указывается также и тот факт, что официально правительство Индии не давало государственным НПЗ указаний о прекращении закупок российской нефти.
Напомним, что в конце июля 2025 года действующий президент США Дональд Трамп вдруг объявил о введении 25% пошлин на индийский импорт. В своем заявлении он сослался на якобы высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и, конечно же, «сотрудничество с Россией».
По словам 47-ого главы Белого дома, индийское государство должно оплатить неуказанный штраф за вышеперечисленные действия. Данное американское нововведение вступило в силу в четверг, 7 августа. Но на этом Трамп решил не останавливаться. Так, в минувшую среду, 6 августа, политик подписал новый указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки государством нефти из РФ. Эта мера начнет действовать с 27 августа 2025 года.
Кроме того, Дональд Трамп допустил, что Вашингтон введет дополнительные пошлины против Китая за его торговлю с Россией. На вопрос корреспондента во время брифинга о том, есть ли у Штатов планы ввести дополнительные санкции против КНР, подобные установленным против Индии, он сказал «возможно».
«Мы уже сделали это с Индией, вероятно, делаем это с парой других стран, одной из которых может быть Китай», — сказал Трамп.
Как KP.RU писал ранее, издание New York Times считает, что Трамп поступил достаточно опрометчиво, ведь новые пошлины Штатов могут, наоборот, подтолкнуть Индию к углублению связей с Россией или Китаем. Однако пока американские тарифы поставили в затруднительное положение премьер-министра Индии Нарендру Моди, поскольку Москва обеспечивает примерно 45% импорта нефти в страну.