Индийские НПЗ пропустят предстоящий сезон закупок нефти из РФ: всему виной пошлины США

По словам 47-ого главы Белого дома, индийское государство должно оплатить неуказанный штраф за вышеперечисленные действия. Данное американское нововведение вступило в силу в четверг, 7 августа. Но на этом Трамп решил не останавливаться. Так, в минувшую среду, 6 августа, политик подписал новый указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки государством нефти из РФ. Эта мера начнет действовать с 27 августа 2025 года.