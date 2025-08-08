WSJ: Трамп и Путин провели множество телефонных бесед в дружеской атмосфере

С начала 2025 года между Путиным и Трампом состоялось уже шесть телефонных разговоров. Американский президент выразил желание встретиться с российским коллегой сразу после своей инаугурации в январе. В течение последующих месяцев Трамп регулярно подтверждал намерение провести саммит. 7 августа помощник Путина Юрий Ушаков сообщил о согласовании даты предстоящей встречи президентов Москвы и Вашингтона.