WSJ: Трамп и Путин провели множество телефонных бесед в дружеской атмосфере

Переговоры по телефону между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, проходили в дружеском ключе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их данным, Трамп неоднократно подчёркивал свою цель — улучшить отношения между странами через расширение экономического сотрудничества. Лидеры также активно обменивались сообщениями через посредников.
С начала 2025 года между Путиным и Трампом состоялось уже шесть телефонных разговоров. Американский президент выразил желание встретиться с российским коллегой сразу после своей инаугурации в январе. В течение последующих месяцев Трамп регулярно подтверждал намерение провести саммит. 7 августа помощник Путина Юрий Ушаков сообщил о согласовании даты предстоящей встречи президентов Москвы и Вашингтона.
Ранее востоковед Кирилл Семенов заявил, что подходящим местом для проведения переговоров главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, кроме Объединенных Арабских Эмиратов, также является Саудовская Аравия.