Ричмонд
+22°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Трамп и Путин провели множество телефонных бесед в дружеской атмосфере

По сведениям источников, Трамп во время этих бесед часто говорил о своей цели восстановить отношения США и России.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры по телефону между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, проходили в дружеском ключе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, Трамп неоднократно подчёркивал свою цель — улучшить отношения между странами через расширение экономического сотрудничества. Лидеры также активно обменивались сообщениями через посредников.

С начала 2025 года между Путиным и Трампом состоялось уже шесть телефонных разговоров. Американский президент выразил желание встретиться с российским коллегой сразу после своей инаугурации в январе. В течение последующих месяцев Трамп регулярно подтверждал намерение провести саммит. 7 августа помощник Путина Юрий Ушаков сообщил о согласовании даты предстоящей встречи президентов Москвы и Вашингтона.

Ранее востоковед Кирилл Семенов заявил, что подходящим местом для проведения переговоров главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, кроме Объединенных Арабских Эмиратов, также является Саудовская Аравия.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше