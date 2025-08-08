Ричмонд
+22°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские и польские спецслужбы хотят организовать срыв учений «Запад-2025»

Служба безопасности Украины (СБУ), Главное управление разведки Министерства обороны Украины, польская Служба военной разведки, а также представители эмигрантской белорусской оппозиции намерены 9−10 августа в Варшаве обсудить предполагаемые сценарии провокационных действий, призванных сорвать проведение совместных стратегических учений вооружённых сил России и Беларуси «Запад-2025», которые планируются в сентябре.

Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины, польская Служба военной разведки, а также представители эмигрантской белорусской оппозиции намерены 9−10 августа 2025 года в Варшаве обсудить предполагаемые сценарии провокационных действий, призванных сорвать проведение совместных стратегических учений вооружённых сил России и Беларуси «Запад-2025», которые планируются в сентябре. Об этом РИА «Новости» сообщил источник из числа белорусских оппозиционеров.

По его информации, в рамках запланированных в Варшаве антибелорусских акций пройдёт конференция «Новая Беларусь». На её закрытую часть приглашены представители ряда зарубежных разведывательных структур, среди которых СБУ, ГУР, польская Служба военной разведки, Агентство разведки и другие ведомства.

Как сообщил собеседник агентства, предполагается обсуждение возможных вариантов организации провокаций «под чужим флагом» на территории Республики Беларусь.

По словам источника, ключевая цель таких действий — срыв проведения учений «Запад», подрыв взаимного доверия между Минском и Москвой, а также создание прецедента для вовлечения Беларуси в вооружённый конфликт.

Кроме того, отметил он, отдельным направлением станет разработка информационных кампаний по сбору данных через оппозиционные медиа о перемещении российских войск на белорусской территории в рамках учений, включая сведения об их численности и составе.

Читайте также: Жителям страны ЕС советуют закопать в огороде бочку с продуктами и деньгами.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.