Ричмонд
+22°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе раскрыли, когда Зеленский примет участие в переговорах с Путиным и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в переговорах с президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным только на более позднем этапе. Об этом сообщили немецкие СМИ.

Зеленский примет участие в переговорах на позднем этапе, сообщили DPA International.

Президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в переговорах с президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным только на более позднем этапе. Об этом сообщили немецкие СМИ.

«Зеленский примет участие в переговорах на более позднем этапе», — указано в материале DPA International. Также сообщается, что представители других европейских государств были проинформированы о планах Вашингтона лишь частично.

Ранее Владимир Зеленский сообщал о проведении телефонных переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также с лидерами Франции, Италии, США и другими европейскими представителями по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, ранее обсуждалась возможность встречи Трампа, Путина и Зеленского, однако российская сторона не стала комментировать этот вариант.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше