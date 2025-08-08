На Западе раскрыли, когда Зеленский примет участие в переговорах с Путиным и Трампом

Ранее Владимир Зеленский сообщал о проведении телефонных переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также с лидерами Франции, Италии, США и другими европейскими представителями по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, ранее обсуждалась возможность встречи Трампа, Путина и Зеленского, однако российская сторона не стала комментировать этот вариант.