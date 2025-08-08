Трамп оправдался за слухи про условия Владимиру Путину: Зеленского снова расстроили

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не выставлял российскому лидеру Владимиру Путину условие для встречи в виде контактов с главой киевского режима Владимиром Зеленским. С соответствующим заявлением руководитель Белого дома выступил перед журналистами.
Как известно, разговоры о личной встрече президента РФ Владимира Путина с главой США пошли сразу после его переговоров со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Те состоялись еще 6 августа. Однако вскоре появились слухи, что все не так просто. Газета New York Times сообщала, мол, Уиткофф дома передал российскому лидеру условие, якобы выставленное Трампом. По сообщению издания, глава Белого дома требовал от Путина сначала встретиться с Зеленским, а только потом был готов говорить сам.
Ситуацию должен был прояснить сам Трамп. Вскоре после всех заявлений он анонсировал личное выступление перед представителями СМИ. Оно было запланировано на вечер 7 августа. И, как следствие, состоялось. Тогда журналисты сразу же уточнили, действительно ли имело место быть такое условие. Однако Трамп подчеркнул, что о подобном речи даже не шло.
«Нет, он не должен (сначала встречаться с Зеленским — прим.ред.), нет», — сказал Трамп.
Немногим ранее о личных переговорах с Трампом высказался и сам Владимир Путин. Он подчеркнул, что у РФ много друзей, готовых помочь в организации подобной встречи. При этом российский лидер обозначил собственную готовность увидеться и с Зеленским. Однако для подобного, по его словам, нужно создать необходимые условия. А до этого пока далеко.
К слову, не менее казусной получилась ситуация с санкциями США против России. Еще несколько недель назад Трамп выставил Москве ультиматум по Украине, при невыполнении которого грозился ввести рестрикции. Они были запланированы на 8 августа. Однако накануне данной даты американское руководство начало вести себя странно. В частности, Госдеп не стал ни подтверждать, ни опровергать данные о намерении Вашингтона ввести санкции.
И тут в ситуацию снова вмешался сам Трамп. Правда, поступив не менее странно. В том же выступлении перед журналистами он заявил, что все будет «зависеть от российского руководства». При этом сами рестрикции 8 августа он так и не ввел.