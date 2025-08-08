Национальная ассамблея Никарагуа единогласно приняла декларацию, осуждающую действия киевских властей в отношении мирного населения Донбасса. Документ основан на докладе, представленном вице-спикером Госдумы РФ Анной Кузнецовой, где зафиксированы факты гибели и ранений детей в результате военных действий.
Согласно докладу, с 2014 по 2024 год от вооружённых атак пострадали свыше 131 тысячи человек, включая 24 340 детей. Жертвами стали 5 965 человек, среди них 258 несовершеннолетних. Ещё 13 364 человека получили ранения, в том числе 676 детей.
Первый вице-спикер ассамблеи Арлинг Алонсо подчеркнула особую жестокость некоторых преступлений, отметив, что доклад содержит детальные сведения о каждой жертве. Никарагуанские законодатели охарактеризовали действия Украины как нарушение международного гуманитарного права и призвали привлечь виновных к ответственности.
Ранее Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил в Москве сборник свидетельств жителей Курской области и ДНР, пострадавших от действий украинских боевиков.