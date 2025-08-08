Никарагуа осудила преступления киевского режима против детей Донбасса

Согласно докладу, с 2014 по 2024 год от вооружённых атак пострадали свыше 131 тысячи человек, включая 24 340 детей. Жертвами стали 5 965 человек, среди них 258 несовершеннолетних. Ещё 13 364 человека получили ранения, в том числе 676 детей.