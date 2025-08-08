СМИ раскрыли атмосферу прошедших телефонных разговоров Путина и Трампа

По заявлению Кремля, встреча Путина с американским коллегой уже согласована. Как сообщил Юрий Ушаков, очные переговоры могут состояться на следующей неделе. В качестве места для встречи рассматривают ОАЭ. Эксперты указывают, что Путин и Трамп общались по закрытым каналам задолго до объявления о встрече.