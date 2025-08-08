Ричмонд
СМИ раскрыли атмосферу прошедших телефонных разговоров Путина и Трампа

Телефонные беседы президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа проходят в дружеской обстановке. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Источник: Life.ru

Собеседники издания отмечают, что Трамп часто упоминает свою цель — восстановить отношения между США и Россией через сотрудничество в сфере экономики. Кроме того, лидеры нередко обменивались сообщениями через посредников.

По заявлению Кремля, встреча Путина с американским коллегой уже согласована. Как сообщил Юрий Ушаков, очные переговоры могут состояться на следующей неделе. В качестве места для встречи рассматривают ОАЭ. Эксперты указывают, что Путин и Трамп общались по закрытым каналам задолго до объявления о встрече.

