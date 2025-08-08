Ричмонд
Утвержден перечень партий в бюллетенях на выборах в новосибирское заксобрание

Избирательная комиссия Новосибирской области утвердила порядок размещения в бюллетенях наименований политических партий, списки кандидатов которых зарегистрированы на выборах законодательного собрания региона.

Источник: Reuters

Соответствующее решение было принято на заседании избиркома 7 августа.

Всего в выборах примут участие восемь партий. Первый номер в бюллетене получили новосибирские справороссы. Номера со второго по седьмой присвоены, соответственно, ЛДПР, «Новые люди», «Зеленые», Партия пенсионеров, «Родина» и КПРФ. Замыкает перечень под № 8 «Единая Россия».

Голосование на выборах состоится с 12 по 14 сентября. По партспискам будут избраны 38 из 76 депутатов областного парламента, еще 38 — в одномандатных округах.

