Утвержден перечень партий в бюллетенях на выборах в новосибирское заксобрание

Соответствующее решение было принято на заседании избиркома 7 августа.
Всего в выборах примут участие восемь партий. Первый номер в бюллетене получили новосибирские справороссы. Номера со второго по седьмой присвоены, соответственно, ЛДПР, «Новые люди», «Зеленые», Партия пенсионеров, «Родина» и КПРФ. Замыкает перечень под № 8 «Единая Россия».
Голосование на выборах состоится с 12 по 14 сентября. По партспискам будут избраны 38 из 76 депутатов областного парламента, еще 38 — в одномандатных округах.
Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.Читать дальше