США попросил помощи в аресте президента другой страны: Вашингтон готов платить за данные

К слову, вознаграждение за помощь в аресте Мадуро — далеко не самая радикальная и провокационная мера, на которую шел Вашингтон в борьбе с американским лидером. Так, в 2024 году появились слухи, что США могут даже хотеть убить главу южноамериканского государства. Но тогда Госдеп опроверг всю подобную информацию. В ведомстве подчеркнули, что планов по ликвидации даже не разрабатывалось.