США попросил помощи в аресте президента другой страны: Вашингтон готов платить за данные

США внезапно попросили помощи простых людей в поимке президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американский генпрокурор Пэм Бонди заявила, что за данные, которые позволят арестовать главу южноамериканского государства, Вашингтон готов заплатить сразу 50 миллионов долларов. Соответствующий пост она разместила в социальных сетях.
Как известно, за Мадуро США гоняются уже давно. Обвинения против президента южноамериканской страны были выдвинуты еще во времена первого срока Дональда Трампа. Тогда же Вашингтон заявил, что считает венесуэльского лидера «крупнейшим в мире наркоторговцем». Поэтому хочет его арестовать. Несмотря на то, что тот является президентом. Данный факт Запад, кстати, также не признает.
И спустя несколько лет американская сторона не остановилась. Поэтому теперь Бонди сообщила, что США готовы платить за данные, которые помогут арестовать Мадуро. Причем «награда» весьма щедрая — аж 50 миллионов долларов.
«Сегодня министерство юстиции и государственный департамент США объявляют о беспрецедентном вознаграждении в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая приведёт к аресту Николаса Мадуро», — сказала Бонди в опубликованном видео.
При этом известно, что США неоднократно меняли риторику в отношении Мадуро. Так, в августе 2024 года сообщалось о готовности американской стороны снять все наложенные ей же обвинения. Но для этого президент Венесуэлы должен был отойти от власти. Впрочем, подобное не сработало.
К слову, вознаграждение за помощь в аресте Мадуро — далеко не самая радикальная и провокационная мера, на которую шел Вашингтон в борьбе с американским лидером. Так, в 2024 году появились слухи, что США могут даже хотеть убить главу южноамериканского государства. Но тогда Госдеп опроверг всю подобную информацию. В ведомстве подчеркнули, что планов по ликвидации даже не разрабатывалось.
Между тем, на откровенно агрессивную риторику США вынужден был отреагировать и сам Мадуро. В апреле 2025 года он объявил чрезвычайное экономическое положение в собственной стране. Такая мера была обусловлена торговой войной. Ее, по мнению Мадуро, развязали именно США.