Ричмонд
+22°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон обсудил с европейскими лидерами и Зеленским урегулирование на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл переговоры с лидерами ряда европейских стран и Владимиром Зеленским, обсудив пути урегулирования конфликта на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл переговоры с лидерами ряда европейских стран и Владимиром Зеленским, обсудив пути урегулирования конфликта на Украине.

В публикации в сети X Макрон отметил, что беседа с Зеленским и главами европейских государств, состоявшаяся с учётом последних событий, была продолжительной.

Он вновь подтвердил неизменную позицию Франции в поддержке Украины, в том числе в вопросах достижения режима прекращения огня.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, и началась детальная проработка саммита.

14 июля 2025 года Трамп заявил, что отводит 50 дней на достижение договорённостей по урегулированию ситуации вокруг Украины, после чего намерен ввести 100-процентные торговые пошлины против России и её партнёров. Однако уже 29 июля текущего года американский лидер сократил этот срок до 10 дней, добавив, что не уверен, повлияет ли такое решение на позицию Москвы. 6 августа США ввели дополнительные 25-процентные пошлины в отношении Индии за закупки российской нефти и нефтепродуктов.

Читайте также: Украинские и польские спецслужбы хотят организовать срыв учений «Запад-2025».

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше