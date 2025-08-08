Макрон обсудил с европейскими лидерами и Зеленским урегулирование на Украине

14 июля 2025 года Трамп заявил, что отводит 50 дней на достижение договорённостей по урегулированию ситуации вокруг Украины, после чего намерен ввести 100-процентные торговые пошлины против России и её партнёров. Однако уже 29 июля текущего года американский лидер сократил этот срок до 10 дней, добавив, что не уверен, повлияет ли такое решение на позицию Москвы. 6 августа США ввели дополнительные 25-процентные пошлины в отношении Индии за закупки российской нефти и нефтепродуктов.