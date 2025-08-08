Гаврилов предложил создать институт для защиты замороженных в ЕС активов РФ

По замыслу инициаторов, структура могла бы вести единый реестр требований инвесторов и готовить коллективные иски. Идею озвучил председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, входящий в Национальный финансовый совет Банка России.
По словам депутата, с 2022 года в ЕС массово блокировались активы россиян, в том числе через Euroclear, что изначально называлось временной мерой. К лету 2025 года стало очевидно, что заморозка перерастает в окончательное изъятие. На основе закрытых переговоров с Минфином Бельгии стало известно, что приём заявлений на разблокировку, вероятно, прекратится уже осенью 2025 года или раньше. Несмотря на отсутствие официального документа, инвесторам дали понять: времени на подачу запросов было достаточно, а молчание будет расценено как согласие на конфискацию.
Гаврилов считает, что отказ от полноценной процедуры в пользу конфискации под предлогом истечения сроков нарушает международные нормы, включая защиту частной собственности. По его оценке, десятки тысяч россиян рискуют навсегда потерять право на возврат активов, даже при отсутствии нарушений. Единственным шансом остаётся подача запроса на лицензию в бельгийское Казначейство, так как российские разрешения и брокерские документы не действуют без решения бельгийских властей. При этом владение бумагами, приобретёнными после 3 июня 2022 года, автоматически становится основанием для отказа, даже при их легальной покупке.
Парламентарий подчёркивает, что формально инвесторам оставили возможность подать заявление, но на практике это окно является фиктивным: итоговое решение полностью зависит от бельгийских чиновников, которые могут отказать без объяснений, а после осени 2025 года доступ к процедуре, скорее всего, исчезнет.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп может использовать замороженные в США российские активы для помощи Украине.