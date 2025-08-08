Гаврилов предложил создать институт для защиты замороженных в ЕС активов РФ

По словам депутата, с 2022 года в ЕС массово блокировались активы россиян, в том числе через Euroclear, что изначально называлось временной мерой. К лету 2025 года стало очевидно, что заморозка перерастает в окончательное изъятие. На основе закрытых переговоров с Минфином Бельгии стало известно, что приём заявлений на разблокировку, вероятно, прекратится уже осенью 2025 года или раньше. Несмотря на отсутствие официального документа, инвесторам дали понять: времени на подачу запросов было достаточно, а молчание будет расценено как согласие на конфискацию.