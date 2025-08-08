Условие Трампа по встрече с Путиным оказалось ложью: как Зеленский вылетел из переговоров

Трамп отказался от обязательных условий перед встречей с Путиным.
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп собираются встретиться в ближайшее время. Однако сразу после появления информации об этой встрече некоторые американские СМИ сообщили, что «обязательным» для нее условием является организация переговоров Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Однако такой ход может оказаться всего лишь попыткой прощупать почву и узнать реакцию Москвы. Подробнее об «обязательном условии» для встречи глав России и США, позиции Путина и изменчивых высказываниях Трампа — в материале URA.RU.
Переговоры формата Путин — Трамп — Зеленский.
О встрече Путина и Трампа в ближайшее время стало известно 7 августа от официальных лиц РФ и США. Однако после этого некоторые американские СМИ, в частности Associated Press и The New York Post (NYP), заявили, что для окончательного согласования личных переговоров американская сторона выдвигает условие: Трамп готов встретиться с Путиным, если он сначала встретится и с Зеленским.
Сам президент США объявил, что его двусторонние встречи с российским главой продолжатся трехсторонне — уже с участием Зеленского. Когда его спросили, согласна ли на такие условия Россия, он ответил «уклончиво, но оптимистично», пишет Aljazeera.
А госсекретарь США Марко Рубио отметил, что для такой встречи должно произойти «много всего». Конкретная встреча трех президентов, по его словам, потребует предварительных конкретных решений по конфликту на Украине.
Попытка прощупать почву.
Издание NYP долгое время сотрудничала с Трампом, и их публикация об «обязательности встречи с Зеленским» может оказаться целенаправленным сливом с целью попытаться прощупать почву и узнать реакцию Москвы. Об этом заявил старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин в беседе с газетой «Ведомости».
Зеленский обратил внимание на возможность участия в переговорахФото: Официальный сайт президента Украины.
Эта попытка может быть связана с возможным контекстом переговоров — The Guardian отмечает, что во время беседы Путин и Трамп могут обсудить ситуацию на Украине. По данным Onet, у США есть мирное предложение для России — признание территориальных изменений в пользу России, снятие санкций и якобы гарантии отказа от расширения НАТО. Однако это предложение предусматривает не окончательное решение вопроса, а его отсрочку на 50−100 лет. Москва же не раз подчеркивала, что настаивает на долгосрочном мире вместо заморозки конфликта.
А после информации о возможном допуске к переговорам, Зеленский начал звонить европейским партнерам, чтобы обсудить свои дальнейшие шаги. По данным американских СМИ, Киев собирается воспользоваться этой возможностью для извлечения максимальной выгоды.
Путин о встрече с Зеленским.
Во время визита в Москву 7 августа, Стив Уиткофф упомянул возможное присутствие Зеленского на переговорах. Однако российская сторона оставила эти слова без комментария и призвала сконцентрироваться именно на двусторонней встрече.
«Что касается варианта трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался», — заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России заявил о готовности рассмотреть возможность личной встречи с Зеленским, однако отметил, что это потребует определенных условий. «А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко», — добавил глава государства.
Трамп отказался от условий.
В итоге Трамп в эфире Fox News объявил, что не требует от Путина никаких предварительных шагов перед организацией личной встречи. «Нет, он не должен, нет», — сказал американский президент в ответ на вопрос журналиста о том, требует ли американская сторона от России встречу Путина и Зеленского.