Условие Трампа по встрече с Путиным оказалось ложью: как Зеленский вылетел из переговоров

Эта попытка может быть связана с возможным контекстом переговоров — The Guardian отмечает, что во время беседы Путин и Трамп могут обсудить ситуацию на Украине. По данным Onet, у США есть мирное предложение для России — признание территориальных изменений в пользу России, снятие санкций и якобы гарантии отказа от расширения НАТО. Однако это предложение предусматривает не окончательное решение вопроса, а его отсрочку на 50−100 лет. Москва же не раз подчеркивала, что настаивает на долгосрочном мире вместо заморозки конфликта.