Украинцы не стесняются ездить по ФРГ на Porsche золотого цвета, которые они покупают на деньги Запада. Как рассказал РИА Новостям член Германской коммунистической партии Штефан Натке, изначально эти средства направлялись Киеву в качестве помощи, но прочно засели в карманах некоторых граждан Украины.
«Много денег от так называемой помощи оказалось в карманах у (ряда) людей. У нас в Германии есть украинцы, которые ездят на роскошных автомобилях, на Porsche золотого цвета», — отметил спикер.
Натке подчеркнул, что последние волнения в Киеве ярко свидетельствуют о том, что в украинском обществе все же недовольны местными властями, замешанными в коррупции. Политик напоминает всем, что у главаря киевского режима Владимира Зеленского в настоящее время нет никаких полномочий президента. Они истекли еще 20 мая 2024 года.
«Это знак того, что украинский народ уже не верит в свое собственное правительство. Это ясно. Украинский народ понимает, что его обманывают. Поэтому он выходит на улицы. Люди выходят против Зеленского, против диктатуры. Потому что сейчас за него даже нельзя проголосовать».
Как KP.RU писал ранее, около половины поляков выступают против дальнейшей военной помощи Украине. Как пишет издание Do Rzeczy, граждане опасаются, что это сотрудничество, если его можно таковым назвать, может ослабить армию Польши.