Украина и Польша планируют сорвать учения армий России и Белоруссии Запад-2025

По информации источника РИА «Новости», обсуждение пройдёт в Варшаве в рамках антибелорусских акций, запланированных на 9−10 августа. В рамках этого мероприятия ожидается конференция «Новая Беларусь», в которой примут участие как польские Служба военной разведки и Агентство разведки, так и представители зарубежных спецслужб, включая СБУ и ГУР.