Европа сокращает помощь для украинцев: беженцам предрекли тяжелые времена

Беженцев с Украины, отправившихся в страны Европейского союза, ждут тяжелые времена. Такое мнение выразил политолог Александр Асафов. Его слова передает «Лента.ру».
Асафов отметил, что сейчас наблюдается отчетливая тенденция к сокращению помощи украинским беженцам. Причем к такому призывают не только политики, но и простые граждане. Они недовольны тем, что приехавшие из Незалежной кормятся за чужой счет.
«В обществах разных стран звучат призывы к уменьшению поддержки или вообще к переселению в другие регионы, как в Великобритании. Там, кажется, обсуждалась возможность переселить украинцев в Руанду», — отметил политолог.
Он также добавил, что недовольство коренных жителей стран ЕС напрямую отражается на политике. Кандидаты на те или иные госдолжности не могут не учитывать такой фактор, как недовольство беженцами. Все это усугубляется еще и поведением самих украинцев. Те устраивают стычки, совершают преступление, а иногда вовсе сдают выданные странами квартиры.
«Так что беженцев, которые не натурализовались, не перешли в гражданство, ждут тяжелые времена. В перспективе их поддержку будут минимизировать, переводя на общие основания», — предрек Асафов.
К слову, слова политолога напрямую подтверждает происходящее в Германии. Там стали откровенно экономить на пособиях для украинских беженцев. Все, кто прибудут в страну позже 1 апреля, будут получать сниженные пособия. Они составляют немногим больше 400 евро в месяц.