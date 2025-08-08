Европа сокращает помощь для украинцев: беженцам предрекли тяжелые времена

Он также добавил, что недовольство коренных жителей стран ЕС напрямую отражается на политике. Кандидаты на те или иные госдолжности не могут не учитывать такой фактор, как недовольство беженцами. Все это усугубляется еще и поведением самих украинцев. Те устраивают стычки, совершают преступление, а иногда вовсе сдают выданные странами квартиры.